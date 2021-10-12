В Азербайджане создано Государственное морское и портовое агентство - Указ (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11.10.2021, в 17:42)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области морского транспорта.

Согласно документу, на основе Государственного морского агентства при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, а также юридических лиц публичного права "Центр безопасности мореплавания" и "Управление транспорта и технического управления" создается юридическое лицо публичного права "Государственное морское и портовое агентство" при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Согласно документу, Государственное морское и портовое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта является юридическим лицом публичного права, участвующим в формировании, реализации и развитии государственной политики в области морского транспорта на территории Азербайджана, осуществляющим регулирование и контроль в этой области, принимающим меры в области безопасности мореплавания, защиты жизни и здоровья людей на море, защиты морской среды, а также обучения моряков, участвующим в государственном регулировании деятельности морских портов и оказывающим услуги, связанные с безопасностью мореплавания.

Определено, что Агентство является законным правопреемником вышеуказанных ведомств, исходя из чего их права и обязанности, а также имущество переходят к Агентству.

Расходы на организацию деятельности и содержание Агентства финансируются из государственного бюджета, средств, полученных от самостоятельной деятельности, и других источников, не запрещенных законом. Для общего руководства деятельностью Агентства и осуществления контроля над ней создается Правление в составе четырех человек - председателя и трех его заместителей.

На Президента Азербайджана возложены следующие полномочия учредителя:

- утверждение устава Агентства и определение размера его уставного капитала, их изменение;

- создание органов управления Агентства;

- назначение и освобождение от должности председателя Правления Агентства;

- принятие решения о реорганизации и упразднении Агентства.

На министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана возложены полномочия по решению иных вопросов, отнесенных к полномочиям учредителя юридического лица публичного права статьей 8.2 Закона Азербайджанской Республики «О публичных юридических лицах», за исключением указанных в настоящем указе.

Кабинету министров поручено в трехмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения по созданию Агентства, а также о совершенствовании нормативных правовых актов в области морского транспорта; в месячный срок со дня государственной регистрации Агентства обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе ведомств, на основе которых создано Агентство, на баланс Агентства; принять меры по финансированию расходов на содержание Агентства в 2021 году в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете на текущий год для ведомств, на основе которых создано Агентство, а в последующие годы - по предусмотрению отдельной строкой в ​​централизованных расходах государственного бюджета; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.