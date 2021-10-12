В Азербайджане переименовано министерство транспорта, связи и высоких технологий - Указ (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована 11.10.2021 в 17:24)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в области цифровизации, инноваций, высоких технологий и связи.

Согласно документу, министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана переименовано в министерство цифрового развития и транспорта.

Согласно документу, также созданы Агентство информационно-коммуникационных технологий и посредством реорганизации путем слияния ЗАО "Национальный центр ядерных исследований", юридического лица публичного права "Агентство инноваций" и Центра исследований высоких технологий при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана - Агентство инноваций и цифрового развития.

Агентство информационно-коммуникационных технологий является юридическим лицом публичного права, осуществляющим сертификацию, учет, регулирование и контроль (включая контроль над качеством) в сфере информационно-коммуникационных технологий и связи, в том числе регулирование взаимных связей между телекоммуникационными операторами и управление радиоспектром.

Агентство инноваций и цифрового развития является юридическим лицом публичного права, обеспечивающим организацию, координацию и осуществление деятельности (в том числе контроль и регулирование) в сфере цифровой трансформации), осуществляющим комплексные меры в сфере высоких технологий, ядерных наук, ядерных технологий и ядерной энергетики, научно-техническую, инновационную деятельность и соответствующие испытания, оказывающим помощь физическим и юридическим лицам в получении современных технологий и технологических решений, поощряющим научные исследования инновационного направления и инновационные проекты (в том числе стартапы), оказывающим им финансовую поддержку и пропагандирующим инновационную инициативность.