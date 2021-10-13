Хроника Победы: 13 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, получившую впоследствии название "Железный кулак". 44-дневная Отечественная война привела к прекращению почти 30-летней оккупации и восстановлению территориальной целостности Азербайджана.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 13 октября:

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу Haber Türk.

- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

- ВС Армении подвергли обстрелу территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, а также Агджабединского районов.

- минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении большого количества живой силы и техники ВС Армении по всему фронту.

- Армянские вооруженные силы продолжили подвергать артиллерийскому и ракетному обстрелу села Агдама.

- Генпрокуратура Азербайджана сообщила, что в результате обстрела населенных пунктов со стороны ВС Армении с 27 сентября погибли 42 мирных жителя.

- министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись освобожденного от оккупации поселка Гадрут.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)