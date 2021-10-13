БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана прокомментировало информацию о звуках взрывов, которые слышны в Гяндже.

Подразделения инженерных войск азербайджанской армии утилизируют на полигоне Сейфели мины с истекшим сроком эксплуатации, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

«В связи с проводимыми работами по утилизации призываем население не впадать в панику и заявляем, что никаких оснований для беспокойства нет», - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что сегодня в социальных сетях распространилась информация о том, что в Гяндже слышны звуки взрывов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)