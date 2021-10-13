Состоялась презентация сайта www.44days.info, созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева сегодня состоялась презентация сайта www.44days.info, созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

На мероприятии руководитель отдела Фонда Гейдара Алиева Джамиль Алиев подчеркнул, что благодаря воле и решимости, мудрой внешней политике Президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, героизму доблестной армии, а также единству азербайджанского народа был положен конец почти 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель, была восстановлена территориальная целостность страны.

"Наша армия во главе с Верховным главнокомандующим ВС Ильхамом Алиевым подарила нам радость победы в этой войне и гордость за нашу славную историю. На созданном при поддержке Фонда Гейдара Алиева сайте размещены обращения Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу, интервью главы государства различным международным СМИ и информационным агентствам, его твиты, видеоконференции, материалы об онлайн-встречах и телефонных разговорах с президентами и официальными лицами разных стран, встречах с делегациями международных представителей и отечественных организаций. Портал также включает в себя официальные заявления министерства обороны Азербайджана, статьи, опубликованные в зарубежных СМИ об Отечественной войне, информацию о нападениях вооруженных сил Армении на гражданское население Азербайджана во время 44-дневной войны. Особое место уделено проведению Парада Победы в Баку, визитам Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой на освобождённые от оккупации территории страны", - сказал Джамиль Алиев, отметив, что создание портала отражает славную летопись Победы в 44-дневной Отечественной войне и станет значимым событием в доведении до мировой общественности информации о событиях этих дней.

Член рабочей группы сайта Шамхал Абилов рассказал о создании ресурса, состоящего из восьми разделов на азербайджанском, русском и английском языках, с фото- и видеоматериалами, различными публикациями.

На главной странице портала в хронологическом порядке отражены все события 44-дневной Отечественной войны и трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении. Каждый день войны представлен в отдельных разделах, с относящимися к этому дню статьями, опубликованными в зарубежных СМИ, прогнозами аналитиков в текстах и ссылках.

Представлены материалы о событиях, предшествовавших началу Отечественной войны. Это в хронологическом порядке освещено в разделе "Путь к 44-дневной войне", где также представлены исследование "Почему произошла война", материалы от 14 июля 2020 года – о шествии в центре Баку в поддержку Национальной армии, которые также были опубликованы в зарубежных СМИ.

В разделе "Атака на мирное население" в хронологическом порядке отражены материалы об интенсивных ракетных ударах вооруженных сил Армении по мирному населению Агдама, Агджабеди, Барды, Физули, Гянджи, Геранбоя, Тертера и других городов и районов вне зоны боевых действий, о жертвах этих ударов - убитых и раненых, о разрушениях, большом ущербе инфраструктуре.

Кроме того, портал отражает исторические, правовые и политические аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, преступления, совершенные армянами против культурного наследия и природных ресурсов на оккупированных территориях, а также факты Ходжалинского геноцида.

(Автор: Вугар Иманов)