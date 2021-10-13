Президент Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда развития бизнеса Азербайджана (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11.10.2021 в 17:52)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о совершенствовании управления в области государственной поддержки развитию предпринимательства.

Согласно документу, в целях поощрения инвестирования ненефяного сектора экономики, оптимизации и повышения эффективности системы управления, усиления координации в области государственной поддержки развития предпринимательства, дальнейшего увеличения прозрачности и удовлетворенности предпринимателей в данной сфере постановляется:

"1.Путем реорганизации в форме объединения юридического лица публичного права "Фонд развития предпринимательства Азербайджанской Республики" и Открытого акционерного общества "Азербайджанская инвестиционная компания" в подчинении Министерства экономики Азербайджанской Республики создать юридическое лицо публичного права "Азербайджанский фонд развития бизнеса" (далее - Фонд) в подчинении Министерства экономики Азербайджанской Республики (далее – Министерство).

2.Фонд является правопреемником Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Открытого акционерного общества "Азербайджанская инвестиционная компания", их права и обязательства, а также имущество переходят к Фонду.

3.Установить, что:

3.1.Фонд является юридическим лицом публичного права, поддерживающим развитие ненефтяного сектора экономики, обеспечивающим стимулирование деятельности в этой области, а также оказывающим финансовую поддержку развитию предпринимательства;

3.2.для осуществления общего руководства деятельностью Фонда и контроля за ней создается Наблюдательный совет, состоящий из 9 (девяти) членов;

3.3. 5 (пятерых) членов Наблюдательного совета назначает Министерство, а 4 (четырех) членов – следующие государственные структуры (по одному от каждой структуры):

3.3.1.Центральный банк Азербайджанской Республики;

3.3.2.Министерство финансов Азербайджанской Республики;

3.3.3.Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики;

3.3.4.Государственное агентство по туризму Азербайджанской Республики;

3.4.председатель Наблюдательного совета назначается на должность и освобождается от должности министром экономики Азербайджанской Республики;

3.5.текущее руководство деятельностью Фонда осуществляет Правление, состоящее из 5 (пяти) членов. Членов, в том числе председателя Правления назначает на должность и освобождает от должности министр экономики Азербайджанской Республики.

4.Осуществление полномочий учредителя в Фонде возложить на:

4.1.Президента Азербайджанской Республики:

4.1.1.утверждение устава Фонда и определение размера его уставного фонда, их изменение;

4.1.2.создание органов управления Фондом;

4.1.3.реорганизация и упразднение Фонда;

4.2.Министерство:

4.2.1.решение вопросов, отнесенных в статье 8.2 Закона Азербайджанской Республики "О юридических лицах публичного права" к полномочиям учредителя юридического лица публичного права, за исключением отмеченного в пункте 4.1 настоящего Указа.

5.Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

5.1.в трехмесячный срок:

5.1.1.на основании предложений Министерства подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о регулировании вопросов погашения льготных кредитов, предоставленных Фондом развития предпринимательства Азербайджанской Республики субъектам предпринимательства, в связи с созданием Фонда, а также через уполномоченные кредитные организации, находящиеся в процессе ликвидации, оздоровления и повторного включения в оборот имеющихся кредитов, а также управления нерабочими (токсичными) активами;

5.1.2.подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект устава Фонда, а также предложения о размере его уставного фонда.

5.1.3.подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения, связанные с приведением актов Президента Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом;

5.1.4.обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета Министров Азербайджанской Республики в соответствие с настоящим Указом и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

5.2.проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти, актов нормативного характера в соответствие с настоящим Указом и в пятимесячный срок проинформировать Президента Азербайджанской Республики об исполнении;

5.3.в течение месяца со дня государственной регистрации Фонда в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", принять меры, связанные с передачей государственного имущества, находящегося на балансе Фонда развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Открытого акционерного общества "Азербайджанская инвестиционная компания", на баланс Фонда;

5.4.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

6.Соответствующим государственным органам на основании пункта 3.3 настоящего Указа в месячный срок обеспечить назначение членов Наблюдательного совета Фонда.

7.Рекомендовать Центральному банку Азербайджанской Республики на основании пункта 3.3 настоящего Указа в месячный срок обеспечить назначение члена Наблюдательного совета Фонда.

8.До дня прохождения Фондом государственной регистрации в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", Фонду развития предпринимательства Азербайджанской Республики и Открытому акционерному обществу "Азербайджанская инвестиционная компания" продолжать свою деятельность.

9.Министерству:

9.1.в течение 3 (трех) дней после утверждения устава Фонда принять меры для его государственной регистрации в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц";

9.2.в месячный срок со дня прохождения государственной регистрации решить вопросы материально-технического обеспечения для организации деятельности Фонда;

9.3.решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа".