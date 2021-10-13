Председатель Милли Меджлиса встретилась с Валентиной Матвиенко

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко, передает Trend.

Как уже сообщалось, парламентская делегация, руководимая председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, находится в Российской Федерации для участия в Третьем Евразийском Женском Форуме. В рамках визита, 13-го октября прошла встреча председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко.

Валентина Матвиенко приветствовала Сахибу Гафарову и отметила важность и Третьего Евразийского Женского Форума, и обсуждаемых на нём вопросов. По её словам, подобные съезды создают условия для всестороннего обсуждения непосредственного участия женщин в мировых процессах. То, что представляющие разные страны женщины-депутаты собираются на таких мероприятиях, весьма важно с точки зрения развития межпарламентских связей и парламентской дипломатии, по словам г-жи Матвиенко.

Г-жа Матвиенко, выразив удовлетворение ростом отношений между Азербайджаном и Россией, отметила роль, сыгранную законодательными органами двух государств в достижении текущего уровня взаимодействия.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова коснулась высокого организационного уровня Третьего Евразийского Женского Форума. Такие встречи предоставляют возможность для обсуждения гендерных вопросов и перспектив межпарламентского сотрудничества.

Во время беседы председатель Милли Меджлиса подчеркнула развитие отношений между Азербайджаном и Россией с опорой на стратегическое партнёрство и особо указала на роль глав двух государств в поступательном движении наших отношений. Регулярные официальные визиты Президента Ильхама Алиева и Президента Владимира Путина обладают большим значением для прогресса двусторонних связей, по словам г-жи Гафаровой.

Что касается межпарламентских отношений двух стран, то они играют своей особой ролью в развитии двусторонних связей, по мнению г-жи Гафаровой, отметившей, что в этом смысле всяческих похвал заслуживает деятельность групп дружбы Милли Меджлиса и Федерального Собрания и, также, двусторонней межпарламентской комиссии двух законодательных ассамблей.

Информируя далее г-жу Матвиенко о 44-дневной Отечественной войне Азербайджана и об освобождении нашей страной своих земель, г-жа Гафарова сказала, что руководимая Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым наша победоносная армия благодаря своей отваге положила конец тридцатилетней оккупации наших земель Арменией. К тому же, Азербайджан своими силами добился исполнения резолюций Совета безопасности ООН. Бывший Карабахский конфликт был сдан в архивы истории трёхсторонним заявлением, которое президенты Азербайджана и России, а также премьер-министр Армении подписали в ноябре прошлого года, продолжала председатель Милли Меджлиса. Теперь на Южном Кавказе сложилась совершенно новая ситуация; конфликт остался в прошлом, а Азербайджан начал восстановление своих освобождённых от захватчика территорий.

Армения полностью разрушила ранее оккупированные ею города и сёла Азербайджана, а сейчас это государство прибегает к провокациям с целью помешать установлению мира и безопасности в регионе, в особенности, отказываясь выдать карты минных полей, заметила председатель Милли Меджлиса, во всех подробностях информировав г-жу Матвиенко обо всех этих обстоятельствах.

Как затем отметила г-жа Гафарова, по подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в июле текущего года указу были заново проведены границы экономических регионов Азербайджана с созданием двух новых – Карабахского и Восточно-Зангезурского. Создание Зангезурского коридора имеет очень большое значение, так как он изрядно послужит как восстановлению региональных коммуникаций, так и развитию региона и обеспечению мира и безопасности в нём.

Затем на встрече произошёл обмен мнениями о других вопросах, вызывающих взаимный интерес.