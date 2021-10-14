В Анкаре состоялась встреча глав Совбезов Азербайджана и Турции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов находится 13-14 октября с официальным визитом в Анкаре по приглашению генерального секретаря Совета национальной безопасности Турции Сейфуллы Хаджимюфтиоглу, сообщает в четверг Trend.

Цель визита - развитие сотрудничества между соответствующими структурами двух стран в соответствии с положениями Шушинской декларации, обсуждение актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес.

Усубов на встрече с турецким коллегой с удовлетворением отметил высочайший уровень связей между двумя братскими и дружественными странами, в том числе в политической, экономической, правовой сферах и области безопасности, а также подчеркнул, что эти отношения направлены на укрепление мира в регионе.

На встрече было сказано, что братские и дружественные отношения Президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вносят большой вклад в сотрудничество между двумя странами.

Генерал-полковник Усубов отметил, что решительная политическая и моральная поддержка братской Турции с первых дней Отечественной войны, решительная и однозначная позиция по справедливому решению конфликта сыграли важнейшую роль в том, то правое дело азербайджанского народа завершилось победой.

Были отмечены особые заслуги ВС Турции в повышении профессионализма военнослужащих азербайджанской армии, проведении совместных учений и других успехах.

Подписанием Шушинской декларации 15 июня 2021 года в отношениях двустороннего сотрудничества открылась новая страница. На встрече были проведены широкие обсуждения о задачах и перспективах в сфере выполнения обязательств документа.

Генеральный секретарь Совета национальной безопасности Турции Сейфулла Хаджимюфтиоглу заявил, что Турция продолжит прилагать усилия для расширения связей между братскими странами, и данный визит внесет вклад в совершенствование совместной деятельности в сфере безопасности.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В мероприятии присутствовал посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов.

В рамках визита Рамиль Усубов провел встречи с руководителем Управления оборонной промышленности Турции Исмаилом Демиром, начальником Генштаба ВС Турции, генералом армии Яшаром Гюлером, министром внутренних дел Сулейманом Сойлу.

Во время визита делегация, возглавляемая Усубовым, посетила мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка и возложила к нему венок, а также парк Гейдара Алиева в Анкаре и возложила венок к подножию памятника общенациональному лидеру.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)