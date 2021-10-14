На строительство автодороги на Абшероне выделены 3,3 млн манатов – Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 октября подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (33 км) – Пирекешкюль Абшеронского района.
Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (33 км) – Пирекешкюль из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 3,3 миллиона манатов.
Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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