Перехвачен БПЛА незаконных армянских вооруженных отрядов - минобороны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 14 октября квадрокоптер незаконных армянских вооруженных отрядов на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Физулинского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате бдительности подразделений азербайджанской армии БПЛА был своевременно обнаружен и перехвачен, говорится в сообщении ведомства.