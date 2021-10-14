В Минске прошла трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, России и Армении

БАКУ /Trend/ - В рамках участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Минске в четверг прошла трехсторонняя встреча между главами МИД Азербайджана, России и Армении, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Азербайджана.