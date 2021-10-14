В войсках Нахчыванского гарнизона прошли занятия по командирской подготовке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану боевого слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2021 учебный год, были проведены занятия по командирской подготовке с участием командиров и заместителей командиров батальонов и дивизионов.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Азербайджана, во время занятий по командирской подготовке основное внимание было уделено поддержанию морально-психологической устойчивости офицеров, лежащей в основе командирских качеств, и совершенствованию навыков управления подразделениями.

С офицерами проведены занятия по строевой, разведывательной, тактической, топографической и связной подготовке, доведены правила сезонного обслуживания техники в подразделениях.

Была проверена физическая подготовка, а также знания и навыки офицеров, задействованных в занятиях по командирской подготовке.

По итогам занятий было отмечено, что достигнуты положительные результаты в усовершенствовании навыков офицеров по управлению подразделениями, использованию недавно поступивших на вооружение оружия и техники, проведению занятий и тренировок.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)