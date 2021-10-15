Минобороны Азербайджана обратилось к гражданам

БАКУ /Trend/ - Подразделения азербайджанской армии продолжают утилизацию боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных для использования на полигоне Сейфали, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ведомство в очередной раз призвало население страны не впадать в панику в связи с проводимыми взрывными работами, так как причин для беспокойства нет.