Члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить провокацию на агдеринском направлении

Политика 15 октября 2021 13:00 (UTC+04:00)
Члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить провокацию на агдеринском направлении

БАКУ /Trend/ - Утром 15 октября члены незаконного армянского вооруженного формирования попытались совершить очередную провокацию против подразделений азербайджанской армии на агдеринском направлении, используя автомобиль скорой помощи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

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