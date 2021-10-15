Распространено заявление омбудсмена Азербайджана в связи с годовщиной обстрела армянскими ВС похоронной процессии в Тертере (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила заявление в связи с годовщиной артиллерийского обстрела армянскими вооруженными силами гражданских лиц - участников похоронной процессии на городском кладбище в Тертере, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

"В ходе второй Карабахской войны Арменией обстреливались различные населенные пункты Азербайджана, в большинстве случаев обстрел велся баллистическими ракетами. Тертерский район Азербайджана - регион, который больше всего непрерывно обстреливался армянскими вооруженными силами. 15 октября прошлого года ВС Армении, в очередной раз нарушив международное гуманитарное право, умышленно подвергли обстрелу из тяжелого артиллерийского орудия городское кладбище в Тертере во время проходивших там похорон. В результате погибли 4 мирных жителя, участвовавших в похоронах, еще 4 были ранены. В тот период авторитетным международным организациям, религиозным лидерам и мировой общественности было адресовано обращение в связи с этим преступным актом, предоставлена подробная информация об этом вандализме, был сделан призыв о принятии срочных мер, устанавливающих международную правовую ответственность по очередному факту грубого нарушения норм международного права, в том числе положений Женевских конвенций 1949 г. Однако, несмотря на представленные неопровержимые доказательства, этому преступному деянию, как и другим многочисленным военным преступлениям Армении, не было дано правовой оценки на международном уровне",- говорится в заявлении.

В документе сообщается, что интенсивный обстрел кладбищ Арменией, совершение актов вандализма на могилах еще раз доказало нетерпимое отношение Армении как моноэтнического государства к людям других религий и других национальностей: "С большим сожалением хотелось бы отметить, что после освобождения территорий выявлены факты разрушения, осквернения и разграбления могил азербайджанцев".

Омбудсмен Азербайджана еще раз призвала международные организации, религиозных лидеров и все международное сообщество принять необходимые меры, устанавливающие международную правовую ответственность против военно-политического руководства Армении, которое способствует грубому нарушению прав и свобод человека, совершая военные преступления, акты террора и вандализма.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ЕС, СЕ, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, ОИС и Ассоциации омбудсменов стран-участниц этой организации, Независимой постоянной комиссии по правам человека ОИС, Международному бюро мира, Европейской сети омбудсменов по правам детей, Федерации за всеобщий мир, омбудсменам различных стран и национальным институтам по правам человека, посольствам зарубежных стран в Азербайджане, диаспорским организациям.

(Автор: Хумай Агаджанва. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)