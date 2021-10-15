Президент Ильхам Алиев: Карабахский конфликт остался позади
БАКУ/Trend/ -Карабахский конфликт остался позади, Азербайджан решил конфликт военно-политическим путем.
Как сообщает Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на заседании Совета Глав государств СНГ.
Глава государства отметил, что длившийся много лет переговорный процесс остался без результата. Поэтому Азербайджан решил конфликт военно-политическим путем. Глава государства подчеркнул роль Президента России Владимира Путина в достижении прекращения военных действий.
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