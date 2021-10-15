Главы СГБ и Службы внешней разведки Азербайджана приняли участие в Совещании руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Москве 13 октября прошло очередное заседание Совещания руководителей органов безопасности и служб контрразведки государств СНГ, в котором приняли участие глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и глава Службы внешней разведки Азербайджана генерал-полковник Орхан Султанов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт СГБ.

На заседании был проведен широкий обмен мнениями по возможным угрозам безопасности в регионе СНГ, в частности по ситуации в связи с Афганистаном, и ее влиянии на борьбу с международным терроризмом, пресечению подрывной деятельности, направленной на нарушение общественно-политической стабильности в государствах СНГ, и порой проводимой через территорию третьих стран, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Особо было отмечено, что достижение успешных результатов по обсуждаемым темам стало возможным в результате совместных усилий государств-участников СНГ.