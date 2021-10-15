Президент Ильхам Алиев: Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности

БАКУ/Trend/ - Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности, и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ, прошедшем 15 октября в онлайн-формате.

«Азербайджан как страна-победитель готов к нормализации отношений. Надеемся, что Армения не упустит этот исторический шанс», - добавил глава государства.