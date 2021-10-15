Азербайджанский депутат назвал важной инициативой желание Франции участвовать в разминировании освобожденных территорий (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Несмотря на неконструктивную позицию Франции в дни Отечественной войны, сегодня ее желание участвовать в процессе разминирования освобожденных территорий Азербайджана является важной инициативой с точки зрения ускорения процесса возвращения в свои дома бывших вынужденных переселенцев, обеспечения мира и стабильности в регионе.

Об этом сказал в пятницу депутат Милли Меджлиса (парламент), глава рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция Солтан Мамедов на пленарном заседании парламента, сообщает Trend.

Он сообщил, что накануне в Азербайджан прибыла делегация Национальной комиссии Франции по ликвидации противопехотных мин, в состав которой вошли ее председатель, представитель МИД и депутат Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента).

По его словам, цель визита заключается в обсуждении с соответствующими государственными структурами Азербайджана плана мероприятий в сфере поддержки операций по разминированию, оказания помощи пострадавшим от мин, просветительских проектов о минной угрозе.

"В этом направлении ожидается подписание Меморандума о взаимопонимании с Агентством по разминированию Азербайджана, в рамках которого для осуществления указанных мер в текущем году Национальная комиссия Франции выделила финансовую помощь в размере 500 000 евро. На вчерашней встрече, проведенной между членами Рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция с участием председателя парламентского Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфета Аскерова, обсуждался ряд вопросов. В ходе встречи генсек Комиссии подчеркнул, что с 2022 года, когда Франция будет председательствовать в ЕС, в рамках Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин будет проведена большая работа по очистке территорий от мин, в рамках которой Азербайджану окажут большую поддержку. Франция также намеревается оказать поддержку в реабилитации лиц, пострадавших от разрыва мин. С участием руководства Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальный защиты населения мы обсудили с послом Франции в Азербайджане Захари Гроссом основные направления работ, которые будут проведены в этой сфере".

Депутат отметил, что эти проекты, которые будут осуществлены, показывают, какое серьезное значение Франция придает обеспечению безопасности людей на освобожденных территориях, установлению стабильности и мира в регионе: "Это также может расцениваться как дружественный жест Франции. Восстановление освобожденных территорий - самый важный вопрос для азербайджанского народа и Азербайджанского государства. Считаю, что это сотрудничество сформирует очень хорошую почву для начала нового этапа в развитии азербайджано-французских отношений".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)