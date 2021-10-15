Министр обороны встретился с французской делегацией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал о работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимой на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева.

В свою очередь, Ж.Чешнель выразил соболезнования в связи с шехидами, павшими в Отечественной войне, и отметил готовность возглавляемой им комиссии оказать необходимую помощь во взаимодействии с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию в работе по очистке освобожденных территорий от мин.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)