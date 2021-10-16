Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана имеют положительную динамику - посол Кыргызстана

ТЕРТЕР /Trend/ - Восстановительные работы на освобожденных территориях Азербайджана имеют положительную динамику.

Об этом сказал в субботу Trend посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Осмоналиев в ходе поездки в составе представителей дипкорпуса в освобожденные от оккупации поселок Суговушан и село Талыш.

«Прошел уже почти год, как завершился один из самых кровопролитных в истории СНГ конфликтов, и мы приехали сюда посмотреть воочию те разрушения, которые были причинены, и происходящие изменения. Руины, которые мы здесь видим, являются доказательством варварского отношения не только к населению, но и к природе. Здесь постепенно уже возрождается инфраструктура. Сюда проложены дороги, постепенно восстанавливается инфраструктура. В данном случае это линия электропередачи, система водоснабжения, водохранилища. Здесь очень замечательные, прекрасные места, хороший климат. Думаю, что в недалеком будущем здесь будет хороший курорт. Восстановительные работы имеют очень положительную динамику. Надеюсь через определенное время вернуться сюда в качестве туриста», - сказал Осмоналиев.

Дипломат отметил, что мировое сообщество разделяет позицию Азербайджана, поскольку страна освободила свои оккупированные территории и восстановила историческую справедливость.

«Азербайджан демонстрирует чрезвычайно последовательную, миролюбивую политику и готов к диалогу для того, чтобы подписать мирное соглашение, решить вопрос делимитации и демаркации границ. Уже произошли необратимые изменения, и нужно конструктивно взаимодействовать. Решение этих вопросов окажет положительное влияние на развитие не только Южного Кавказа, но и более обширного региона», - сказал Осмоналиев.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)