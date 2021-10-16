Кабмин Азербайджана приступил к подготовке предложений по увеличению зарплат и пенсий в стране

БАКУ /Trend/ - Распоряжение Президента Азербайджана "О дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения" от 16 октября 2021 года служит обеспечению защиты социального благосостояния населения, в частности, граждан из уязвимых групп.

Как сообщили в субботу Trend в Кабинете министров, согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения для отражения в проекте государственного бюджета на 2022 год соответствующих мероприятий в связи с повышением заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

Правительство уже приступило к подготовке этих предложений.