Спецпредставитель НАТО по Кавказу посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального секретаря НАТО по политическим вопросам, специальный представитель на Кавказе и в Центральной Азии Хавьер Коломина посетит Азербайджан. Как сообщает Trend, об этом Коломина написал на своей странице в Twitter.

Коломина отметил, что визит состоится на следующей неделе.

"С нетерпением жду моей первой поездки на Кавказ на следующей неделе. Я совершу визиты в Азербайджан, Грузию и Армению в качестве нового специального представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии, чтобы определить пути дальнейшего расширения участия НАТО на Кавказе", - написал Коломина.