Информация о том, что азербайджанская армия открыла в направлении Араздаяна не соответствует действительности - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделениями азербайджанской армии якобы был открыт огонь по населенному пункту Араздейен, не соответствует действительности и является очередной дезинформацией противника.

Об этом сообщили Trend в минобороны Азербайджана.