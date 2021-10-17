Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.
Как передает Trend, Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района.
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