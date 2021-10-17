Президент Ильхам Алиев: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов

БАКУ /Trend/ - Сегодня экономика Азербайджана возродилась после пандемического кризиса. Показатели девяти месяцев позитивные, рост в экономике составил примерно 5 процентов, выросла и промышленность, а ненефтяная промышленность – почти на 20 процентов.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Подчеркнув, что вся эта восстановительная работа требует больших средств, глава государства сказал: «Я абсолютно уверен в том, что все наши планы будут претворены в жизнь в максимально короткий срок, Карабах и Восточный Зангезур станут одними из самых красивых мест не только в Азербайджане, но и в мире».