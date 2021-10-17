Президент Ильхам Алиев: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно

Политика 17 октября 2021 21:51 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно

БАКУ /Trend/ - Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече 17 октября с представителями общественности Физулинского района.

Разъясняя причину этого, глава государства отметил: «Советский Союз распадался, Российская Федерация сама раньше нас приняла Конституционный акт о государственном суверенитете. Россия вышла, Украина вышла, все кавказские республики вышли. Чего, кого ждало руководство Азербайджана? Поэтому, не зная эту историю, сложно сформировать правильное представление».

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
&quot;Узнайте и нас&quot;, или Как в Баку сбываются мечты (ФОТО)
"Узнайте и нас", или Как в Баку сбываются мечты (ФОТО)
Свершилось! Впервые азербайджанский дирижер на сцене Музикферайн! (ФОТО/ВИДЕО)
Свершилось! Впервые азербайджанский дирижер на сцене Музикферайн! (ФОТО/ВИДЕО)
Притворился торговцем, чтобы увидеть невесту – история со счастливым концом в Баку (ФОТО)
Притворился торговцем, чтобы увидеть невесту – история со счастливым концом в Баку (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Билла Клинтона выписали из больницы США 22:15
Президент Ильхам Алиев: Мы в максимально короткий срок вернем на родные земли переселенцев, которые на протяжении 30 лет жили в страданиях Политика 22:05
Президент Ильхам Алиев: Гейдар Алиев не допустил проведения в Нахчыване референдума о сохранении Советского Союза Политика 22:03
Президент Ильхам Алиев: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно Политика 21:51
Тяжелое ДТП в Барде, пятеро пострадавших (ФОТО) Происшествия 21:36
Процесс расселения в США эвакуированных афганцев затягивается США 21:26
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть Всевышний бережет всех наших солдат и офицеров! (ФОТО) Азербайджан 20:58
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости Политика 20:38
Посольство США и Вашингтон внимательно следят за ситуацией с Саакашвили - посол Грузия 20:34
Президент Ильхам Алиев: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов Политика 19:41
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кяльбаджара и Лачина Политика 19:39
Президент Ильхам Алиев: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт Политика 19:35
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Физулинском международном аэропорту Политика 19:09
Президент Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли Политика 19:06
Президент Ильхам Алиев: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал Политика 19:02
"Узнайте и нас", или Как в Баку сбываются мечты (ФОТО) Культура 19:01
Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим город Физули и села Физулинского района Политика 18:59
Президент Ильхам Алиев: Каждый человек, посетивший Физули, становится свидетелем армянского вандализма, и это уже никто не сможет отрицать Политика 18:41
Президент Ильхам Алиев: Эта славная Победа вечно будет жить в многовековой истории Азербайджана Политика 18:38
Президент Ильхам Алиев: После освобождения Физули случаи дезертирства в армянской армии получили более широкий размах Политика 18:34
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 18:18
Президент Ильхам Алиев: После того, как Физули перешел под наш контроль, открылись более широкие возможности для наступления на Шушу Политика 18:07
На проектирование и строительство Физулинского мемориального комплекса выделены 1,5 млн манатов - Распоряжение Политика 18:01
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Физулинского мемориального комплекса и города Физули Политика 17:53
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке в Физули Политика 17:51
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Центра управления цифровой подстанции в городе Физули Политика 17:45
В Азербайджане выявлены еще 1 896 случаев заражения коронавирусом, вылечились 764 человека Общество 17:44
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент автодороги и нового «умного села» в Физули (ФОТО) Политика 17:38
Президент Ильхам Алиев: Освобождение Физули имело очень большое значение в ходе войны Политика 17:25
Президент Ильхам Алиев: 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа Политика 17:24
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Физулинского района Политика 17:00
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Физулинский район (ФОТО) Политика 16:58
В Иране общее число умерших от коронавируса превысило 124 тыс. человек Общество 16:45
Великобритания изучает возможность приобретения турецких военных беспилотников В мире 16:03
В Грузии заявили о начале пятой волны распространения коронавируса Грузия 15:39
Украинские депутаты посетили в Гяндже территорию, где в результате ракетного обстрела Арменией погибли мирные жители (ФОТО) Политика 15:25
В Грузии выявлен 4 581 новый случай коронавируса, выздоровели 2 494 инфицированных Грузия 14:50
Освободив от оккупации свои территории, Азербайджан также положил конец наркобизнесу Армении и Ирана на этих землях - депутат Политика 14:02
Генеральный секретарь Организации черноморского экономического сотрудничества посетит Грузию Грузия 13:35
Свершилось! Впервые азербайджанский дирижер на сцене Музикферайн! (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:12
В Баку завтра будет до 21 градуса тепла Общество 13:08
Узбекско-афганские переговоры прошли в Термезе Узбекистан 13:04
Как за несколько дней были разрушены 30-летние укрепления армян - освободившие Физули от оккупации военнослужащие в беседе с Trend TV (ВИДЕО) Политика 11:56
Притворился торговцем, чтобы увидеть невесту – история со счастливым концом в Баку (ФОТО) Культура 11:42
Состоялся первый концерт в рамках европейского турне трио под руководством живой легенды Азербайджана Исфара Сарабского (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 11:07
За почти 30-летний период армянской оккупации на территориях Азербайджана были созданы крупные наркоплантации - депутат Политика 10:42
В Турции состоялась церемония выпуска участвовавших в курсе азербайджанских военнослужащих Азербайджан 10:15
Рост зарплат, пенсий и соцпособий в Азербайджане может составить 20% и более - председатель парламентского комитета Политика 09:55
В Южной Корее заявили, что подписание мирного договора с КНДР поможет возобновить диалог Другие страны 09:38
В столице Гаити похитили 17 христианских миссионеров из США Другие страны 08:43
В Тбилиси разрабатывают стратегию привлечения туристов с высоким уровнем платежеспособности Грузия 08:14
Азербайджан и американский венчурный фонд достигли соглашения в области инноваций ИКТ 08:00
Частный сектор продолжает лидировать в Баку по объему выполненных строительных работ Строительство 08:00
Ненефтяной экспорт Азербайджана вырос более чем на $500 млн Экономика 08:00
Число жертв на юге Индии из-за мощных муссонных ливней выросло до 18 Другие страны 07:33
1 805 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки Казахстан 07:06
Во Франции начались съемки новой киноверсии "Трех мушкетеров" В мире 06:30
В Турции за сутки от коронавируса выздоровели свыше 25,6 тыс. человек Турция 05:56
При стрельбе во время вечеринки в Калифорнии пострадали три человека США 05:24
Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом Другие страны 04:53
В Италии пройдет второй тур муниципальных выборов Европа 04:21
Кабо-Верде выдало США спецпосланника Венесуэлы, обвиняемого в отмывании денег Другие страны 03:40
Последствия урагана "Памела" затронули 9 тыс. жителей штата Наярит на западе Мексики Другие страны 03:10
Отец смертельно больного мальчика из Китая самостоятельно создал для него лекарство В мире 02:38
На юго-западе Индии из-за ливней погибли 10 человек Другие страны 02:05
МИД Азербайджана поделился публикацией в связи с годовщиной ракетного обстрела Гянджи Арменией Политика 01:38
Информация о том, что азербайджанская армия открыла огонь в направлении Араздаяна не соответствует действительности - минобороны Политика 01:12
Американцы создали робота-собаку со снайперской винтовкой США 00:44
Хроника победы: Обращение Президента Азербайджана Ильхама Алиева к народу от 17 октября 2020 года (ФОТО/ВИДЕО) Политика 00:10
Хроника Победы: 17 октября Политика 00:01
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 16 октября 23:58
США запланировали ракетный пуск в районе Тихого океана США 16 октября 23:49
Сборная Азербайджана заняла второе место на турнире «Большого шлема» по дзюдо Общество 16 октября 23:31
Стала известна дата проведения второго тура муниципальных выборов в Грузии Грузия 16 октября 23:29
Обсуждены вопросы узбекско-афганского сотрудничества Узбекистан 16 октября 23:06
Из города Шуша осуществлен первый телефонный звонок Общество 16 октября 22:55
Объем экспорта стали из Ирана в первой половине этого года вырос на 48% Иран 16 октября 22:48
В Азербайджане издана антология украинской поэзии "Пусть текут воды могучего Днепра" Культура 16 октября 22:43
Азербайджанский дзюдоист завоевал золотую медаль турнира «Большого шлема» Общество 16 октября 21:49
В Екатеринбурге 18 человек умерли от отравления метанолом Россия 16 октября 21:26
Проект по восстановлению дорог осуществлялся параллельно с разминированием территорий - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 16 октября 21:01
Подписано соглашение между Общественным объединением IDEA и Всероссийским обществом охраны природы (ФОТО) Политика 16 октября 20:45
100 лет богатства - Азербайджанский международный фестиваль вокалистов (ФОТО) Культура 16 октября 20:19
Турция выразила заинтересованность в расширении деятельности турецких компаний в регионах Кыргызстана Кыргызстан 16 октября 19:51
Глава "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ Экономика 16 октября 19:34
Спецпредставитель НАТО по Кавказу посетит Азербайджан Политика 16 октября 19:28
Анкара ожидает от Берлина продолжения успешного курса Меркель - Эрдоган Турция 16 октября 19:15
ВС Ирана отразили нападение пиратов на иранский танкер в Аденском заливе Иран 16 октября 18:56
Началась работа по повышению заработной платы, пенсий и пособий - Минфин Азербайджана Экономика 16 октября 18:52
Правительство Латвии безвозмездно передало Грузии 83070 доз вакцины Pfizer Грузия 16 октября 18:40
Товарооборот Ирана и ЕАЭС вырос на 40% Иран 16 октября 18:28
Рост зарплат и пенсий в Азербайджане охватит 1,8 млн граждан Общество 16 октября 18:00
ТОП-3 банков Туркменистана по объему выпущенных пластиковых карт - РЕНКИНГ Туркменистан 16 октября 17:48
Поскольку прежние тарифы на энергоресурсы в Азербайджане не покрывали затрат, возникла необходимость в изменении цен - эксперт Общество 16 октября 17:39
Ускоренные темпы роста экономической активности повысили спрос на электричество - "Азеришиг" Экономика 16 октября 17:35
Названы объемы торговли Казахстана с ТОП-3 партнерами среди стран СНГ Бизнес 16 октября 17:00
Изменение цен на газ и электричество в Азербайджане не скажется на малообеспеченных семьях - разъяснение Экономика 16 октября 16:53
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16 октября 16:39
В Азербайджане выявлен еще 1 681 случай заражения коронавирусом, вылечились 675 человек Общество 16 октября 16:36
В Праге пройдет концерт памяти шехидов Карабахской войны и в честь Победы в Отечественной войне Культура 16 октября 16:33
Все новости