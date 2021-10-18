Посол Турции поделился публикацией в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи поделился публикацией в Twitter в связи с отмечаемым 18 октября Днем восстановления независимости Азербайджана, передает в понедельник Trend.

"Сердечно поздравляем братский Азербайджан с 30-летием восстановления независимости. Да будут вечны ваша независимость и наше братство", - говорится в публикации.

Отметим, что в Азербайджане 18 октября отмечается День восстановления независимости.

(Перевод: Кямаля Сеидова)