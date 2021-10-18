Глава МИД Азербайджана принял министра иностранных дел Катара (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял прибывшего в страну с официальным визитом вице-премьера и министра иностранных дел Катара Шейха Мохаммеда бин Абдулрахмана аль-Тани.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в Twitter.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова)