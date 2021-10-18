Позиция Азербайджана по вопросу отношений с Арменией в постконфликтный период неизменна – Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Позиция азербайджанской стороны неизменна, Азербайджан является сторонником нормализации в постконфликтный период отношений с Арменией на основе международных законов.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, чем раньше начнется процесс делимитации и демаркации международно признанных границ между Азербайджаном и Арменией, тем лучше.

Байрамов отметил, что если Армения предпримет шаг в этом направлении, то Азербайджан предпримет встречный шаг.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)