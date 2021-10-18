Президент Ильхам Алиев: Наша историческая Победа - это начало нового периода в развитии как нашей страны, так и региона в целом

БАКУ /Trend/ - Наша историческая Победа - это начало нового периода в развитии как нашей страны, так и региона в целом.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к народу в связи с 30-летней годовщиной восстановления независимости страны.