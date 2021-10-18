Компании Катара могут быть привлечены к работам по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Обсужден потенциал привлечения катарских компаний к работам по восстановлению и созиданию на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани, сообщает в понедельник Trend.

Байрамов отметил, что в ходе встречи обсуждалось сотрудничество в ряде сфер, в том числе в сфере туризма. Также были проведены плодотворные обсуждения по вопросам региональной безопасности.

(Перевод: Кямаля Сеидова)