Рекомендуем реваншистским силам не идти по неправильному пути - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Рекомендуем силам, которые в постконфликтный период в Армении озвучивают реваншистские призывы, не идти по неправильному пути.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с находящимся в нашей стране с визитом министром иностранных дел Катара, сопредседателем межправительственной комиссии Катар-Азербайджан Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

По словам главы внешнеполитического ведомства Азербайджана, выполнение подписанных документов неизбежно: "Только реализацией подписанных документов можно добиться стабильности в регионе и обеспечить безопасность людей", - заявил Джейхун Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)