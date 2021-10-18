Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана - глава МИД

БАКУ /Trend/ - Непредоставление Арменией карт минных полей препятствует работам по восстановлению и реконструкции на освобожденных территориях Азербайджана

Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции в Баку с вице-премьером, министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, сообщает в понедельник Trend.

Министр отметил, что Армения демонстрирует неконструктивную позицию по этому вопросу, в результате чего от мин пострадали граждане Азербайджана, среди которых есть погибшие и раненые. Он добавил, что Армения предоставила лишь небольшую часть карт, причем низкого качества.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)