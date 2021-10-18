Глава Управления Администрации Президента Турции поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун поздравил Азербайджан по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Как передает Trend, Фахреттин Алтун в понедельник разместил на своей странице в Twitter соответствующую публикацию.

"Поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости. Турция продолжит укреплять связи на основании принципа "одна нация - два государства", - говорится в публикации.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)