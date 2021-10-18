Глава МИД Азербайджана встретился с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в понедельник принял делегацию во главе с вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жилем Карбонье.

Как сообщили Trend в пресс-службе МИД, было отмечено, что ряд встреч за последний год, в том числе в офисе МККК в Женеве, а также в рамках международных платформ является наглядным примером сотрудничества. В ходе встречи было подчеркнуто, что наша страна всегда поддерживала реализацию гуманитарной миссии МККК в Азербайджане согласно нормам международного права и соответствующей резолюции ООН.

Министр Джейхун Байрамов предоставил подробную информацию о новых постконфликтных реалиях в регионе и конкретных шагах, предпринятых Азербайджаном в связи с реализацией трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

Вице-президент МККК Жиль Карбонье выразил удовлетворение поддержкой и сотрудничеством со стороны правительства Азербайджана. Была подчеркнута важность продолжения сотрудничества на основе существующих гуманитарных приоритетов с учетом новых реалий в регионе. Вице-президент рассказал о реализации на данном этапе с азербайджанской стороной деятельности в сфере восстановления, здоровья, обучения медицинских работников, а также привлечение новых технологий в гуманитарную деятельность. Он также высоко оценил работу, проделанную Азербайджаном по возвращению с Ближнего Востока граждан страны, в частности, женщин и детей.

Министр Джейхун Байрамов сказал, что для нашей страны важно получить информацию о пропавших без вести азербайджанцах, в этой связи он высоко оценил работу МККК по сбору информации о лицах, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Стороны также обменялись мнениями о гуманитарной миссии МККК в регионе.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)