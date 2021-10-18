Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем восстановления независимости

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Азербайджан с 30-летием восстановления независимости.

Как сообщает Trend, об этом президент Турции написал на своей странице в Twitter.

"Искренне поздравляю Азербайджан, чье благополучие - это наше благополучие, радость - наша радость, свобода - наша свобода, судьба - наша судьба, горе- наше горе, с Днем восстановления независимости 18 октября",- написал он.

Президент Турции добавил к публикации фото с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.