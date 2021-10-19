В Лачине стартовали командно-штабные учения (версия 2)

(первая версия в 10:29)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2021 год с 19 октября в Лачине стартовали командно-штабные учения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.

Учения проводятся на местности, картах и макетах местности с широким применением средств связи.

В ходе командно-штабных учений проверяется взаимодействие Сухопутных войск с другими видами войск с применением современных методов управления.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )