В Лачине стартовали командно-штабные учения (версия 2)
(первая версия в 10:29)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки Сухопутных войск на 2021 год с 19 октября в Лачине стартовали командно-штабные учения, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны.
Учения проводятся на местности, картах и макетах местности с широким применением средств связи.
В ходе командно-штабных учений проверяется взаимодействие Сухопутных войск с другими видами войск с применением современных методов управления.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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