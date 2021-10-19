В ближайшее время из Словакии в Азербайджан будут доставлены машины по разминированию
БАКУ /Trend/ - В ближайшее время из Словакии в Азербайджан будут доставлены машины по разминированию.
Об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал на совместной пресс-конференции во вторник с министром иностранных и европейских дел Словакии Иваном Корчоком, сообщает Trend.
Он отметил, что между двумя странами предприняты практические шаги в вопросе разминирования освобожденных территорий Азербайджана: "Соответствующее агентство Азербайджана подписало договор о поставке семи машин по разминированию словацкого производства, часть которых в ближайшее время будет доставлена в Азербайджан".
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)
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