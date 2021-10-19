Магеррам Алиев награжден орденом "Шохрат"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении Магеррама Абыш оглу Алиева орденом "Шохрат" за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе.
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