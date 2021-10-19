Сокращено число членов Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа

БАКУ /Trend/ - Сокращено число членов Наблюдательного совета, осуществляющего общее руководство и контроль над деятельностью Агентства по развитию медиа (MEDİA).

Это отражено в указе "Об углублении реформ в сфере медиа Азербайджана", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 19 октября.

В Наблюдательном совете должно было быть 6 членов, указом их число уменьшено до 4.

Согласно указу, структура, фонд оплаты труда, численность работников и размер их заработных плат (должностной оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты) будут утверждаться после согласования с Президентом Азербайджана.

Также в соответствии с указом уменьшено число заместителей исполнительного директора. Ранее у исполнительного директора было два заместителя.