Сокращено число членов Наблюдательного совета Агентства по развитию медиа
БАКУ /Trend/ - Сокращено число членов Наблюдательного совета, осуществляющего общее руководство и контроль над деятельностью Агентства по развитию медиа (MEDİA).
Это отражено в указе "Об углублении реформ в сфере медиа Азербайджана", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым 19 октября.
В Наблюдательном совете должно было быть 6 членов, указом их число уменьшено до 4.
Согласно указу, структура, фонд оплаты труда, численность работников и размер их заработных плат (должностной оклад, надбавки к должностному окладу, премии и другие выплаты) будут утверждаться после согласования с Президентом Азербайджана.
Также в соответствии с указом уменьшено число заместителей исполнительного директора. Ранее у исполнительного директора было два заместителя.
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