МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter размещена публикация в связи с годовщиной освобождения Зангилана от армянской оккупации.
Как сообщает Trend, в публикации говорится:
"20 октября 2020 года под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в Зангилане".
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