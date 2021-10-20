МИД Азербайджана сделал публикацию в связи с годовщиной освобождения от оккупации Зангилана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter размещена публикация в связи с годовщиной освобождения Зангилана от армянской оккупации.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"20 октября 2020 года под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева доблестная азербайджанская армия подняла наш трехцветный флаг в Зангилане".