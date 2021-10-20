Хорватия проявляет большой интерес к углублению связей с Азербайджаном - глава МИД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Хорватия проявляет большой интерес к углублению связей с Азербайджаном.

Об этом министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман сказал на встрече с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает в среду Trend со ссылкой на парламент Азербайджана.

В свою очередь Сахиба Гафарова отметила на встрече большое значение, придаваемое Азербайджаном развитию отношений с Хорватией, подчеркнув, что нынешний высокий уровень связей двух стран в значительной степени является итогом взаимных визитов и встреч глав государств. Проведённые на этих встречах переговоры и подписанные документы обеспечили рост двусторонних связей на прочной основе.

По словам спикера парламента, политический диалог высокого уровня между Азербайджаном и Хорватией также положительно влияет и на экономически связи. Азербайджан вносит большой вклад в обеспечение энергетической безопасности Европы, а реализуемые в регионе транспортные проекты открывают для нашей страны новые возможности использования созданной инфраструктуры и транзитные возможности. Гафарова отметила и роль парламентов в системе межгосударственных отношений, деятельность групп дружбы парламентов обеих стран и подчеркнула важность взаимных визитов депутатов.

Отметив, что с освобождением азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева земель страны от почти тридцатилетней оккупации и восстановлением территориальной целостности Азербайджана было обеспечено исполнение четырёх резолюций Совета безопасности ООН по карабахскому конфликту. Она добавила, что за 30 лет армянской оккупации находившиеся на захваченных землях города и сёла были превращены в руины, и сегодня Азербайджан восстанавливает свои земли. А Армения между тем не перестает совершать провокации, чинит препятствия работам по разминированию, а также процессу делимитации границ.

Выразив благодарность за тёплый приём, министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грдлич-Радман отметил удовлетворение визитом в Азербайджан и проведёнными встречами. Он сказал, что Хорватия весьма заинтересована в углублении отношений с Азербайджаном, добавив, что между двумя странами крепнут двусторонние политические, экономические, культурные и гуманитарные связи: "Сотрудничество на уровне парламентов также продолжает углубляться, регулярные встречи и взаимные визиты наших депутатов служат общим целям. Хорватия радуется успехам Азербайджана. Сегодня обе страны располагают обширными возможностями для взаимодействия не только в энергетическом секторе, но также в сельском хозяйстве, туризме и сфере высоких технологий".

Участвовавшие во встрече руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Хорватией Кёнуль Нуруллаева и председатель парламентского комитета Таир Миркишили также поделились мнениями о сотрудничестве между двумя странами.

Во встрече также приняли участие руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев, посол Азербайджана в Хорватии Фахраддин Гурбанов, посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич и другие официальные лица.

(Перевод: Кямаля Сеидова)