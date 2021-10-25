Хроника Победы: Президент Ильхам Алиев обьявил об освобождении города Губадлы
БАКУ /Trend/ - "Сегодня азербайджанская армия освободила от оккупантов несколько сел Зангиланского, Джебраильского, Губадлинского районов и город Губадлы. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!"
Как сообщает Trend, этом написал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на своей официальной странице в Twitter 25 октября 2020 года.
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