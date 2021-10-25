Омбудсмен Азербайджана проинформировала болгарскую делегацию о преступлениях Армении

Политика 25 октября 2021 14:52 (UTC+04:00)
Омбудсмен Азербайджана проинформировала болгарскую делегацию о преступлениях Армении

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой с болгарской делегацией, возглавляемой председателем Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой, сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева поприветствовала гостей и рассказала о развитии взаимодействия между двумя странами, а также о недавнем визите в Болгарию. Было отмечено, что подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать углублению связей в области обеспечения прав и свобод человека.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности и вновь созданных структурных подразделениях института омбудсмена Азербайджана. Сабина Алиева дала подробную информацию о нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Арменией во время 44-дневной Отечественной войны, а также об исследовательской деятельности, осуществляемой учреждением с целью информирования об этих фактах международной общественности. Было доведено до внимания, что во время Второй Карабахской войны были осуществлены миссии по расследованию фактов, по результатам которых подготовлены отчеты для международных организаций.

Выразив благодарность азербайджанскому омбудсмену, Джумалиева рассказала об отношениях между двумя странами. Она также поделилась мнением о взаимном обмене опытом, дала информацию о деятельности в сфере борьбы с дискриминацией. Отметим, что в рамках визита запланирован ряд официальных встреч и расследование фактов нарушения прав человека в Агдаме и Тертере.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Производство нефтехимии в Иране выросла на 8% в первом полугодии
Производство нефтехимии в Иране выросла на 8% в первом полугодии
Экспорт фисташек из Ирана вырос до 420 миллионов долларов
Экспорт фисташек из Ирана вырос до 420 миллионов долларов
Развитие торговли с соседними государствами - главный приоритет Ирана
Развитие торговли с соседними государствами - главный приоритет Ирана
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Компания Hertz заказала у Tesla 100 тыс. электромобилей США 17:00
В Барде отремонтировано 215 зданий, поврежденных в результате атак вооруженных сил Армении Экономика 16:53
В связи с ухудшением погодных условий кораблям направлено предупреждение Общество 16:49
Азербайджан откроет посольство в Ватикане Политика 16:41
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:40
В Азербайджане выявлено еще 1 477 случаев заражения коронавирусом, вылечились 628 человек Общество 16:37
Карабахский мед будет экспортироваться во Францию Бизнес 16:36
Туркменистан и Казахстан состыкуют сети электросвязи на границе Казахстан 16:29
Заразившиеся COVID-19 в течение 56 дней могут вакцинироваться третьей дозой – Агентство по ОМС Общество 16:29
Посол Азербайджана в Иране вручил верительные грамоты президенту страны Политика 16:19
Однажды в Баку… Жизнь состоит только из того, чтобы есть, спать и бессмысленно проводить время? (ФОТО/ВИДЕО) Культура 16:17
Apple несколько лет назад угрожала удалить Facebook из магазина приложений США 16:17
Выделены средства на подготовку генплана города Губадлы Политика 16:09
Министр обороны Азербайджана встретился с представителем НАТО (ФОТО) Политика 16:09
Долю утилизации твердых бытовых отходов увеличат в Казахстане до 34% Казахстан 16:05
SOFAZ обнародовал доходы от «Шах Дениз» и АЧГ Энергетика 16:04
Президент Ильхам Алиев поздравил Шавката Мирзиёева Политика 16:01
Президент Ильхам Алиев: Нынешнее и будущие поколения нашего народа всегда будут гордиться нашими шехидами Политика 15:57
В Азербайджане объемы производства меда превысили план Бизнес 15:55
Президент Ильхам Алиев: После Губадлы мы достойно продолжили победное шествие и подняли наш государственный флаг в Шуше Политика 15:54
Президент Ильхам Алиев: После стольких лет мы все пережили эту радость победы Политика 15:52
Новая Wi-Fi кампания от Azercell! ИКТ 15:48
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в истории Губадлинского района знаменательный и исторический день Политика 15:43
Российский ГИТИС открыл в YARAT лабораторию продюсеров (ФОТО) Культура 15:38
В Баку впервые прозвучали жемчужины классического музыкального искусства Культура 15:37
Турция инвестирует порядка $8 млн в строительство лаборатории по производству ветеринарных вакцин в Азербайджане Экономика 15:35
Alibaba планирует строительство собственной "облачной фермы" в Израиле Другие страны 15:34
Финляндия по вопросу признания "Спутника V" ждет итогов экспертиз EMA и ВОЗ Европа 15:14
PayPal опроверг сообщения о возможной покупке фотохостинга Pinterest США 15:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да хранит Аллах азербайджанских военнослужащих! (ФОТО) Политика 15:00
Омбудсмен Азербайджана проинформировала болгарскую делегацию о преступлениях Армении Политика 14:52
Кыргызстан планирует получить у АБР $80 млн на поддержку бюджета Кыргызстан 14:49
Лидер Судана объявил о введении ЧП и роспуске Суверенного совета и кабмина Другие страны 14:46
В ООН заявили, что более половины населения Афганистана находится на грани голода Другие страны 14:35
Почти 80% кредитов, выданных в горнодобывающем секторе Азербайджана, пришлось на госсектор Финансы 14:15
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с представителями общественности Губадлинского района Политика 14:10
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии нового комплекса воинской части ГПС Политика 14:08
Казахстан и Монголия обсудили вопросы взаимодействия в сфере АПК Казахстан 14:07
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Губадлы" Политика 14:06
Обнародован прогресс по реконструкции международного аэропорта в казахстанском Костанае Казахстан 14:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента дороги Ханлыг-Губадлы Политика 14:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Губадлинский район (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13:55
Фильм "Sonuncu" Фариза Ахмедова завоевал награду международного кинофестиваля OFF CINEMA в Польше (ФОТО/ВИДЕО) Культура 13:49
Чистая прибыль ОАО "ВТБ Банк (Азербайджан)" с начала года выросла на более чем 50% Финансы 13:43
Завтра в Баку будет ветрено и дождливо Общество 13:42
Нацбанк Казахстана повысил базовую ставку до 9,75% Казахстан 13:36
Депутат Севиль Микаилова встретилась с семьями шехидов в Хачмазе (ФОТО) Общество 13:25
В Баку пройдет масштабный фестиваль кино DokuBaku, будут представлены работы из 30 стран Trend Life 13:24
В Баку прошли Дни татарского кино - борьба муллы, любовь с первого взгляда и белая ворона (ФОТО) Культура 13:22
Азербайджан и Кыргызстан планируют подписать соглашения в сфере транспорта (Эксклюзив) Транспорт 13:15
Минздрав Азербайджана о вакцинации беременных Общество 13:09
В Турции сократилось число зарегистрированных транспортных средств Турция 13:07
Коронавирус в Израиле: Менее 12 тысяч зараженных, 400 из них в больницах Израиль 12:39
На пчеловодческой ярмарке в Баку наибольшим спросом пользуется кяльбаджарский мед Экономика 12:39
В России выявили 37 930 заболевших COVID-19 за сутки Россия 12:35
Россия примет участие во встрече в Тегеране глав МИД соседей Афганистана Политика 12:28
Туркменистан более чем на четверть сократил импорт турецкой стали Турция 12:27
Турецкий порт Бартин принял с начала года свыше 400 судов Турция 12:22
В Москве состоялся круглый стол, посвященный Низами Гянджави (ФОТО) Общество 12:16
Только в ÄSTHETIK LAB вы можете пройти комплексную диагностику кожи на инновационном аппарате Callegari Soft FX Общество 12:15
Птица Феникс украсит логотип Фонда Возрождения Карабаха (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:14
Назван объем экспорта азербайджанского газа в Турцию Энергетика 12:09
Трогательное звучание тара в освобождённом от оккупации Губадлы (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:09
ОПЕК находится под сильным давлением на фоне роста цен на нефть Энергетика 12:03
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram фотографией из Губадлинского района (ФОТО) Политика 12:00
Машина врезалась в ресторан в Лос-Анджелесе США 12:00
Газ в Европе вновь торгуется выше $1100 за 1 тыс. куб. м Европа 11:58
В одном из районов Баку во время земляных работ обнаружена граната (ФОТО) Происшествия 11:52
С освобождением Губадлы Лачинский коридор перешел под контроль азербайджанской армии – военный эксперт Политика 11:51
Консорциум TAP назвал сроки начала поставок водорода Энергетика 11:37
Доходы Грузии от туризма за год выросли более чем на 70% - Galt & Taggart Грузия 11:33
Сенатор от штата Флорида подписала Декларацию в связи с Днем восстановления независимости Азербайджана (ФОТО) Политика 11:23
Названы прогнозируемые объемы прокачки газа по ТАР до конца года Энергетика 11:22
Нефтесервисная компания Казахстана закупит сварочные электроды Тендеры 11:19
Оборот по платежным картам в Азербайджане за год вырос более чем на треть Финансы 11:15
В Грузии за сутки выявлено около 2 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 11:06
На торгах товарно-сырьевой биржи Туркменистана на прошлой неделе заключили более 40 сделок Туркменистан 11:03
Товарооборот между Азербайджаном и США сократился почти на 40% Экономика 10:57
JICA о сроках завершения исследований по электроэнергетической системе Азербайджана (Эксклюзив) Энергетика 10:55
Банк Республика запускает лотерею «Выигрывай с NeoKart!» Экономика 10:51
В агропроме Туркменистана внедрят телематические системы Туркменистан 10:46
Турпоток в Азербайджан вырос почти вдвое Туризм 10:43
Туркменское предприятие планирует переработать более 200 тыс. тонн сахарной свеклы Туркменистан 10:31
В Губадлы налажено радио- и телевещание (ФОТО) Экономика 10:26
Азербайджанский экспорт в Турцию достиг почти $2 млрд Экономика 10:22
Студент БВШН: «Освобождение Губадлы сделало меня Президентским стипендиатом» Общество 10:19
В Азербайджане проходят сборы с участием военнообязанных запаса Политика 09:57
Стоимость азербайджанской нефти за прошедшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 09:56
Чистая прибыль HSBC за девять месяцев выросла втрое Европа 09:48
Офис шерифа ищет запись инцидента, приведшего к смерти оператора Хатчинс на съемках в США США 09:38
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Турцию с визитом Политика 09:35
Турецкий порт Botas принял с начала года более 800 судов Турция 09:23
Цены на нефть растут на снижении ее запасов Энергетика 09:15
Азербайджан импортировал из Турции кожаные изделия на сумму свыше $100 млн Турция 09:08
В Турции за 9 месяцев зарегистрировано до 180 компаний с азербайджанским капиталом Турция 09:04
Новая реальность, созданная Азербайджаном в регионе: Зангезурский коридор Политика 08:55
Военные окружили дом премьер-министра Судана Другие страны 08:53
Си Цзиньпин призвал к глобальному партнерству в борьбе терроризмом и изменением климата В мире 08:40
IFC о путях диверсификации экономики Азербайджана Финансы 08:18
Производство нефтехимии в Иране выросла на 8% в первом полугодии Иран 08:15
Все новости