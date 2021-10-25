Омбудсмен Азербайджана проинформировала болгарскую делегацию о преступлениях Армении

БАКУ/Trend/ - Состоялась встреча Уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабины Алиевой с болгарской делегацией, возглавляемой председателем Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой, сообщили в понедельник Trend в Аппарате омбудсмена.

Сабина Алиева поприветствовала гостей и рассказала о развитии взаимодействия между двумя странами, а также о недавнем визите в Болгарию. Было отмечено, что подписанный Меморандум о взаимопонимании будет способствовать углублению связей в области обеспечения прав и свобод человека.

На встрече гостям была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности и вновь созданных структурных подразделениях института омбудсмена Азербайджана. Сабина Алиева дала подробную информацию о нарушениях международного гуманитарного права, совершенных Арменией во время 44-дневной Отечественной войны, а также об исследовательской деятельности, осуществляемой учреждением с целью информирования об этих фактах международной общественности. Было доведено до внимания, что во время Второй Карабахской войны были осуществлены миссии по расследованию фактов, по результатам которых подготовлены отчеты для международных организаций.

Выразив благодарность азербайджанскому омбудсмену, Джумалиева рассказала об отношениях между двумя странами. Она также поделилась мнением о взаимном обмене опытом, дала информацию о деятельности в сфере борьбы с дискриминацией. Отметим, что в рамках визита запланирован ряд официальных встреч и расследование фактов нарушения прав человека в Агдаме и Тертере.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)