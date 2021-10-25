Президент Ильхам Алиев: После Губадлы мы достойно продолжили победное шествие и подняли наш государственный флаг в Шуше

БАКУ /Trend/ - После Губадлы мы достойно продолжили победное шествие и подняли наш государственный флаг в Шуше.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Губадлинского района.