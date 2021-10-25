Выделены средства на подготовку генплана города Губадлы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 октября подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.
Согласно распоряжению, для подготовки генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления освобожденных территорий, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре первоначально выделяется 500 тысяч манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.
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