Выделены средства на подготовку генплана города Губадлы

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 октября подписал распоряжение о мерах по подготовке генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Согласно распоряжению, для подготовки генерального плана города Губадлы, расположенного в Восточно-Зангезурском экономическом районе, из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления освобожденных территорий, Государственному комитету по градостроительству и архитектуре первоначально выделяется 500 тысяч манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабмину - решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.