Сахиба Гафарова встретилась с болгарской делегацией

БАКУ/Trend/ - 25 октября председатель Милли Меджлиса (Парламент) Сахиба Гафарова встретилась с делегацией, возглавляемой председателем Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Аной Джумалиевой.

Как сообщили Trend в Милли Меджлисе, Сахиба Гафарова отметила, что эта встреча совпала с исторически важным для нашей страны периодом - годовщиной Победы в Отечественной войне. Спикер отметила, что в 2020 году Азербайджан под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева восстановил свою территориальную целостность, положив конец 30-летней оккупации наших земель Арменией. Тем самым Азербайджан сам осуществил 4 резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге в течение многих лет.

Председатель Милли Меджлиса (Парламент) отметила, что Армения совершила множество военных провокаций во время боевых действий. Сахиба Гафарова, в частности, отметила, что Армения подвергла крупные города, районные центры и села Азербайджана артиллерийскому обстрелу, ракетным атакам, добавив, что в результате этих атак погибли десятки мирных жителей, в том числе женщины и дети.

Спикер довела до внимания, что Армения и сегодня не отказывается от своих провокационных действий и препятствует восстановлению мира, строительству, благоустройству. Сахиба Гафарова сказала, что, несмотря на то, что с Заявления от 10 ноября прошел почти год, Армения до сих пор не представила карты заминированных территорий. Она заявила, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Спикер отметила, что конфликт уже вошел в историю. В настоящее время Азербайджан реализует проекты, нацеленные на будущее, на освобожденных от оккупации территориях ведутся работы по быстрому восстановлению и строительству. Председатель Милли Меджлиса напомнила, что согласно указу, подписанному Президентом Ильхамом Алиевым в июле текущего года, в Азербайджане определено новое деление экономических районов. Согласно этому указу, были созданы 2 новых района - Карабахский и Восточно-Зангезурский.

Заявив, что болгарская делегация посетит освобожденный от оккупации город Агдам, С.Гафарова сказала, что они своими глазами увидят зверства, совершенные Арменией на этих территориях.

По ее словам, Армения в течение 30 лет на оккупированных азербайджанских землях зверски разрушила города, села, исторические, культурные памятники, мечети, принадлежащие нашему народу.

Говоря о связях между Азербайджаном и Болгарией, Сахиба Гафарова подчеркнула, что эти отношения развиваются по восходящей линии. Спикер отметила, что расширение сотрудничества между нашими странами отвечает взаимным интересам, и обе стороны проявляют волю в этом направлении.

Сахиба Гафарова, подчеркнув развитие сотрудничества между законодательными органами Азербайджана и Болгарии, высоко оценила деятельность групп дружбы в парламентах обеих стран.

Выступая на встрече, председатель Комиссии по защите от дискриминации Болгарии Ана Джумалиева заявила, что отношения между двумя странами развиваются и отметила важность обеспечения мира и безопасности в регионе. Сообщается, что болгарская делегация посетит освобожденный от оккупации город Агдам.

Во встрече приняли участие председатель комитета по правам человека Милли Меджлиса Захид Орудж, руководитель Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мизоев, Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева и другие официальные лица.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)