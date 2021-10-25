Обнародована программа визита президента Турции в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 26 октября посетит Азербайджан с однодневным рабочим визитом.

Как передает в понедельник Trend, об этом говорится в сообщении Администрации президента Турции.

По ее данным, Эрдоган примет участие в открытии Международного аэропорта в Физули, строительство которого завершено в кратчайшие сроки, автомобильной дороги в регионе и в церемонии закладки фундамента «Умного агропарка», который будет построен в Зангилане при поддержке Турции.

В ходе встреч в рамках визита будут рассмотрены все аспекты отношений Азербайджана и Турции, обсуждены шаги по углублению двустороннего сотрудничества.

Также запланировано обсуждение актуальных региональных и международных вопросов.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)