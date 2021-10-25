Закир Гасанов встретился с руководством Турецкого национального университета обороны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 25 октября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу, сообщает Trend.

Выразив благодарность за моральную поддержку, оказанную братской Турцией в ходе Отечественной войны, министр обороны отметил необходимость применения модели Вооруженных сил Турецкой Республики в Азербайджанской Армии в соответствии с указаниями Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и проведения обмена опытом в области военного образования с Национальным университетом обороны Турции.

Была подчеркнута важность развития сотрудничества в военно-образовательной сфере, а также в других областях в рамках военного союзничества с Турцией.

Поздравив с победой в Отечественной войне, профессор Э.Афьонджу отметил положительное влияние обмена опытом в военно-образовательной сфере, а также подчеркнул, что работа в этом направлении будет продолжена и впредь.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.